Adolescente é capturado após aterrorizar funcionários de mercado no AM

MAUÉS - Um adolescente de 16 anos foi apreendido após aterrorizar junto com um comparsa, funcionários de um mercadinho localizado em Maués (distante 249 quilômetros de Manaus), durante um assalto. O crime ocorreu na terça-feira (13).



De acordo com o tenente F. Cláudio da 10° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), os suspeitos utilizaram uma arma branca para ameaçar as vítimas.

Na ação criminosa foram levados R$ 450 e um aparelho celular. Os policiais foram acionados com a informação do assaltado ocorrido no bairro Éden e realizaram um cerco policial, onde o adolescente acabou apreendido. O comparsa dele fugiu por uma área de mata.

O caso foi apresentado na 48° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

