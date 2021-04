Chefe de ponto de drogas entrega comparsa e ambos acabam presos

Na operação foram apreendidas porções de cocaína, maconha do tipo skunk e haxixe, além de balanças de precisão e materiais para preparo da droga | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Foi após denúncia anônima que policiais civis do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP) chegaram até Marcela K. A. M, de 21 anos, que havia assumido um ponto de venda de drogas no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus, após o marido ser preso por tráfico.

A mulher e o comparsa dela, Felipe M. de 23 anos, a mãe dele, Suane M., de 42 anos, e a irmã de Felipe, Izabel M., de 22 anos, também foram presos nesta quarta-feira (14), em operação na capital.

Conforme o delegado Edgar Moura, do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação iniciou após denúncias anônimas informando o ponto de vendas onde a mulher atuava. No local foram apreendidas drogas e uma arma de fogo do tipo pistola calibre 40.

"Após a apreensão, por meio dos esclarecimentos dados por Marcela, chegamos até Felipe, que atuava como comparsa dela. Ao chegarmos na casa dele encontramos mais porções de drogas e uma balança de precisão. A mãe dele e irmã também foram presas pelo crime de tráfico, pois estavam sentadas em uma mesa onde haviam drogas", relatou.

Na operação foram apreendidas porções de cocaína, maconha do tipo skunk e haxixe, além de balanças de precisão e materiais para preparo e mistura da droga como gesso e cafeína.

Os suspeitos foram apresentados no 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Marcela também responderá por porte ilegal de arma de fogo.









