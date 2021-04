Falso enfermeiro é detido dentro de hospital na Zona Leste de Manaus

Suspeito foi detido com vários medicamentos nos bolsos | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Um falso enfermeiro, que não teve o nome revelado pela polícia, foi detido na tarde desta quarta-feira (14), dentro do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Ele estava com medicamentos no bolso e transitava pelos corredores do hospital.

De acordo com o enfermeiro Enedilson, que atua na unidade, uma colega percebeu a presença do falso enfermeiro e comunicou os superiores.

Guardas da unidade hospitalar e um policial militar detiveram o suspeito com vários medicamentos nos bolsos e acionaram a equipe da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

"Acreditamos que possa não ser a primeira vez, pois ele conhecia setores por nomes e pode ter ido outras vezes lá. Ele inclusive estava vestido com um jaleco identificado como profissional de saúde", explicou o enfermeiro.

O suspeito foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.





Confira a live sobre a prisão do falso enfermeiro:





