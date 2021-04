Detento do regime semiaberto é executado com tiro no peito no Galiléia

Equipes da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas pela população que ouviu disparos de arma de fogo | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um detento do regime semiaberto ainda não identificado foi executado com um tiro no peito no final da tarde desta quarta-feira (14), por volta das 17h30, na rua 31 do conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus. A vítima estava vendendo verduras no momento do crime.

O tenente César Matos relatou que as equipes da 15° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas pela população que ouviu disparos de arma de fogo e, ao saírem em via pública, encontraram o cadáver.

"O que apuramos até o momento é que a vítima era usuária de tornozeleira eletrônica e estava sendo monitorada pela Justiça. A identificação dele ainda é desconhecida e a motivação do crime também", explicou.

O local foi isolado para a atuação dos demais órgãos competentes. A rua onde ocorreu o crime fica próxima a uma via principal.

"Foi assustador quando saímos das lojas e vimos o corpo. Percebemos que ele utilizava tornozeleira, mas a ação foi muito rápida que ninguém viu nada", declarou um comerciante.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





