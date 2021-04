Mototaxista estupra e rouba adolescente durante corrida em Manaus

Suspeito foi preso 6 meses após o crime | Foto: Divulgação

MANAUS - O mototaxista Thiago Lira de Souza, de 18 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (15), por volta das 6h, durante uma operação policial deflagrada no conjunto Buritis, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Ele é acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos em uma área de mata, após uma corrida. O caso ocorreu no dia 2 de outubro de 2020, no mesmo bairro da prisão.

De acordo com o delegado Paulo Benelli, titular interino da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no dia do crime, o mototaxista foi acionado pela vítima e durante a corrida desviou o caminho para uma área de mata.

"Nesse local afastado, o suspeito praticou o estupro e ainda chegou a roubar o aparelho celular e pertences pessoais da vítima. Ele portava uma arma de fogo utilizada para intimidar a vítima. Após o delito, a vítima foi socorrida pela população sangrando e com as roupas rasgadas", explicou a autoridade policial.

Thiago foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Ele já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e roubo. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 25 de março deste ano pela Central de Inquéritos.



O suspeito foi encaminhado à Depca, onde foi indiciado por estupro. Ele deve ficar à disposição da Justiça e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT).

