Adolescente é baleado após sair de quadra poliesportiva no Coroado

Suspeitos estavam esperando o jovem do lado de fora da quadra | Foto: Divulgação

MANAUS - Um adolescente de 15 anos foi baleado na noite de quarta-feira (14), por volta das 22h30, durante um ataque na rua São Francisco, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com policiais da 11° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava jogando futebol em uma quadra poliesportiva e foi surpreendida pelos suspeitos que estavam esperando o adolescente do lado de fora, em um carro.

O jovem foi interceptado ao sair do local e acabou baleado com um tiro na nuca. Ele foi encaminhado inicialmente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado. Logo em seguida, foi transferido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde recebeu atendimento médico.

A motivação do crime e circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

