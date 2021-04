Após briga de trânsito, homem é baleado em agência bancária no AM

MANAUS - Uma discussão de trânsito terminou com um homem, de 32 anos, baleado, na tarde desta quinta-feira (15). O caso ocorreu na avenida João Valério, Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas, o caso teve início quando dois motoristas se desentenderam no trânsito. Em seguida, o condutor de 32 anos parou em frente a uma agência bancária, e ao perceber que estava sendo seguido pelo motorista que havia brigado, resolveu tirar satisfação com o rapaz.

Depois de uma discussão, a vítima entrou na agência bancária e continuou sendo perseguido pelo suspeito, que sacou uma arma de fogo e disparou contra o chão, próximo à vítima. O tiro ricocheteou, quebrou uma das vidraças da agência e atingiu a perna da vítima.

Ainda de acordo com testemunhas, o rapaz de 32 anos foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), mas o quadro clínico dele não foi divulgado. Já o suspeito fugiu sem que fosse identificado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Outra briga no trânsito registrado na capital

Há pouco mais de um mês, no dia 13 de março, dois motoristas se envolveram em uma briga de trânsito na avenida Darcy Vargas, próximo à Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Um vídeo do momento da discussão começou a circular em aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais , a gravação mostra quando um dos motoristas começa a discutir com outro condutor.



