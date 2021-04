Dupla de traficantes é presa na Compensa pela SSP-AM

O caso foi apresentado no 19° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Após receber denúncia informando o paradeiro de envolvidos com o tráfico de drogas, a ação “Pronta Resposta”, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), efetuou a prisão de dois homens, de 22 e 39 anos, flagrados comercializando entorpecentes. O fato ocorreu na tarde de quinta-feira (15), na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste. Com a dupla, foram apreendidas com dezenas de porções de cocaína, maconha e oxi.

De acordo com a equipe policial, a denúncia informava que um homem, conhecido como “Goiabinha”, estava vendendo material ilícito no bairro. Os policiais foram até o local e, durante a abordagem, o suspeito de 22 anos foi flagrado com 30 cigarros de maconha, 24 trouxinhas de cocaína, 10 trouxinhas de oxi e uma porção grande de maconha.

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Em depoimento, o homem confessou que trabalhava com o suspeito identificado como “Goiabinha”, e indicou uma residência onde haveria armas de fogo escondidas. No momento em que os policiais chegaram ao local indicado, o suspeito de 39 anos tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

A dupla foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Santo Agostinho, zona oeste, onde foram autuados por tráfico de drogas e invasão de domicílio. Ao fim dos procedimentos, eles foram levados para audiência de custódia.

