Cinegrafista baleado em assalto tem projétil retirado das costas

MANAUS - O repórter cinematográfico René Silva dos Santos, de 45 anos, foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um projétil das costas. Ele foi baleado por criminosos na manhã desta quinta-feira (15) enquanto realizava a gravação de uma reportagem no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Denis Pinho, René foi imediatamente encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio após o crime. Ele esteve hospitalizado desde as primeiras horas da manhã e no início da tarde desta quinta (15) e foi submetido a uma cirurgia para retirada da bala que ficou alojada em suas costas . O procedimento foi concluído com sucesso e o profissional passa bem.

A repórter, que estava com René no momento do crime, Natasha Pinto, já prestou depoimento na Derfd e a polícia aguarda a alta do cinegrafista para ter mais informações sobre o caso. Veja:

Ainda segundo o delegado, a especializada está colhendo imagens de câmeras de segurança nas proximidades da ocorrência para identificar os criminosos.

Perigo na profissão

Enquanto realizavam uma reportagem, o cinegrafista e a repórter foram surpreendidos com um assalto à mão armada. Dois homens em uma motocicleta vermelha levaram os celulares da equipe e fugiram em seguida. Segundo Natasha, os assaltantes não tinham percebido que eles estavam no exercício da profissão.

" .Enquanto nos preparávamos para gravar, eu me deparei com um homem apontando uma arma no meu rosto, falando ‘perdeu, perdeu’. Eu passei o meu celular para o assaltante e quando os homens foram abordar o Rene, ele falou que éramos da TV, talvez para os caras fugirem, mas continuaram com a ação. " Natasha Pinto, Repórter

Após uma perseguição, um dos assaltantes atirou duas vezes contra o cinegrafista. No entanto, esta não é a primeira vez que René corre riscos no exercício da profissão. Durante o trabalho, em outro veículo de comunicação, ele e a equipe foram assaltados no Conjunto Hileia, na Zona Centro-Oeste. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

