Autônomo é executado com seis tiros em invasão no Tarumã

A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Manaus - Criminosos armados executaram no início da noite de quinta-feira (16), o autônomo Ednilto Negrão Figueiredo, de 20 anos. O homicídio aconteceu na rua do Comércio, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi atingida por seis disparos de arma de fogo .

Conforme informações da mãe da vítima repassadas à Polícia Civil, Ednilto estava sentado em frente da casa onde morava, quando foi surpreendido por um casal que chegou em uma motocicleta. A mulher que estava na garupa efetuou disparos de arma de fogo contra ele. A vítima foi atingida com quatro disparos na cabeça e dois no abdômen.

O autônomo ainda foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales, mas acabou morrendo logo após dar entrada na unidade hospitalar. A vítima não possuía passagens pela polícia.

O corpo de Ednilto foi removido para o Instituto Médico Legal . A motivação e autoria do crime ainda permanecem desconhecidas e serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

