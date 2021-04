Homens são baleados em Manaus em ocorrências nas zonas Leste e Sul

Os casos serão investigados pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

MANAUS - Dois homens foram baleados na noite de quinta-feira (15), durante ataques criminosos ocorridos em bairros situados nas zonas Leste e Sul de Manaus. As vítimas foram socorridas e deram entrada em unidades hospitalares da capital.



Conforme a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), o primeiro caso ocorreu por volta das 22h05, quando o guardador de veículos Fabrício D. S., de 36 anos, estava na avenida Castelo Branco, do bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus e homens armados chegaram atirando na localidade. Ele foi atingido por um disparo de calibre 22 que o atingiu na perna.

A vítima não possui passagem pela polícia e após ser socorrida deu entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Chapot Prevost, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico.

Já o segundo caso ocorreu por volta das 23h15, quando Lucas C. D. N. de 21 anos, foi alvejado com um tiro no abdômen, durante um ataque criminoso ocorrido na rua Miosotis, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

A vítima estava em via pública quando foi surpreendida por criminosos em uma motocicleta que efetuaram disparos de arma de fogo. O homem não tem passagem pela polícia e foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento.

Os dois ataques serão investigados pela Polícia Civil do Amazonas. Até o momento nenhum envolvido foi preso.

