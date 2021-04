Tambaqui recheado com 1,5 quilo de cocaína é apreendido no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus - Policiais da Base Fluvial Arpão apreenderam 1,5 quilos de cocaína escondidos dentro de um tambaqui congelado, na manhã desta sexta-feira (16), durante fiscalização a embarcações no rio Solimões. A encomenda foi despachada no município de Fonte Boa, na região do Médio Solimões, e tinha como destino final a capital amazonense.

A droga foi localizada com a ajuda da cadela policial Zoe, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), da Polícia Militar. O prejuízo ao crime com interceptação é da ordem de R$ 20 mil. A embarcação foi fiscalizada nas imediações de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Segundo os policiais, a carga foi encontrada na embarcação Dona Lita e foi despachada por um homem não identificado para ser entregue a outro indivíduo em Manaus, como destinatário final. O material e o conferente da embarcação foram conduzidos à base arpão para procedimentos.

Integração

Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

