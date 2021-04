Veja momento em que motociclista é roubada na Zona Norte

| Foto: Divulgação

Manaus - Uma motociclista de 25 anos foi assaltada na quinta-feira (15), por dois criminosos no momento em que chegava no local de trabalho situado no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Após a investigação, um dos criminosos identificados como Marcelo Silva e Silva de 29 anos, acabou preso nesta sexta-feira (16).

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), a prisão do suspeito aconteceu na invasão Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Imagens mostram o momento em que a mulher estaciona a motocicleta de cor vermelha ao lado do local onde trabalha e logo em seguida é abordada por dois assaltantes que levaram a moto após ameaçarem a vítima com uma arma de fogo.

Após a prisão de um dos suspeitos, as diligências seguem para identificar dos demais autores do roubo e recuperar a motocicleta roubada.

Denúncias sobre a localização de outros dois autores do roubo que aparecem nas imagens, bem como o do paradeiro veículo da vítima, podem ser feitas pelo disque denúncia da especializada: (92) 99962-2442.

Veja o momento do assalto:

