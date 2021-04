Jovem é executado na comunidade Monte Sião

Jovem deu entrada por volta das 19h no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Cristian Farias Menezes, de 24 anos, foi executado na noite desta sexta-feira (16) na rua Mangaratuba, na comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem deu entrada por volta das 19h no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. A vítima foi atingida com quatro tiros pelo corpo e não resistiu aos ferimentos.

"Já havia falado várias vezes para o meu filho sair da rua", relatou o pai na frente do hospital.

As circunstâncias do crime e motivação do caso serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

