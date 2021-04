Em Manaus, dupla é presa após dopar mulher, estuprar e fotografar ato

Os homens foram presos pela equipe da 30ª Cicom | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens de 37 e 47 anos foram presos, na manhã deste sábado (17), suspeitos de estuprarem uma mulher de 28 anos em uma casa, localizada na rua 6, bairro Jorge Teixeira, Zona leste de Manaus. A dupla foi levada para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eles ainda fotografaram o ato criminoso, conforme informou a polícia.



A vítima relatou à polícia que estava em um bar, na noite de sexta (16), quando se sentiu mal e apagou. Ela se recorda apenas de acordar, na manhã deste sábado, na casa de um dos suspeitos.

Como a polícia chegou aos criminosos?

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi informada, pela manhã, pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que uma das câmeras de segurança identificou dois homens carregando uma mulher desacordada.

Os policiais foram na casa, onde a vítima e o dois suspeitos foram vistos na última imagem da câmera. No local, os PMs encontraram a mulher, que confirmou o estupro, e um dos homens foi preso na residência.

O segundo suspeito foi preso na casa dele, localizada na rua 4, também no Jorge Teixeira. Ele confirmou que estava com a mulher e com o colega na outra casa durante a madrugada.

Fotos no celular

A dupla fotografou a vítima sendo violentada. A imagem foi encontrada, pela polícia, no celular de um dos suspeitos. A mulher ainda relatou aos policiais que conheceu dos homens no bar.

Os homens foram levados para o 14° DIP, onde serão feitos os procedimentos cabíveis.

