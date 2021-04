Homem é executado enquanto soltava papagaio com amigo em Manaus

A DEHS irá investigar o crime | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 21 anos, identificando apenas como Benjamin, foi executado a tiros, na comunidade Novo Reino 2, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, na tarde deste sábado (17).

O rapaz usava tornozeleira eletrônica e estava soltando papagaio com um amigo quando foi abordado por dois homens. Os criminosos realizaram a execução e fugiram do local em uma motocicleta.

O jovem morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para o local e isolaram a área até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

