Homem é sequestrado e executado no dia do aniversário na Compensa

Manaus - Um homem identificado como Thiago Sales, de 28 anos, foi sequestrado e executado neste sábado (17), na Compensa 2, Zona Oeste de Manaus. O corpo dele foi encontrado na rua Ribeiro Couto.

De acordo com informações da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o jovem havia sido sequestrado na manhã deste sábado (17), dia do aniversário dele.



Thiago estava na feira com a mãe quando homens, ainda não identificados, o chamaram. Ao se aproximar dos suspeitos, o rapaz foi colocado dentro do carro. Segundo informações, Thiago seria usuário de drogas, fato que pode ter sido a motivação do crime.

O corpo de Thiago foi encontrado amarrado e com perfurações de tiros no rosto. Ele foi jogado em um beco ao lado da rua Ribeiro Couto. O jovem trabalhava com o pai vendendo peixe na feira e deixa três filhos pequenos, conforme informações repassadas por testemunhas à polícia.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato.

