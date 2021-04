Dono de quitinete reage e mata assaltante com tiro no peito em Manaus

A sandália de Francineto ficou presa na grade da casa no momento que ele tentou fugir | Foto: Hector Silva

Manaus - Um homem identificado como Francineto Batista da Costa, de 20 anos, foi morto ao invadir e tentar assaltar objetos de uma quitinete, localizada no bairro Mutirão, na Zona Norte de Manaus, na manhã deste domingo (18).

Conforme informações repassadas pela polícia, o criminoso entrou na casa, por volta das 5h, para roubar. Entretanto, no momento da ação, foi surpreendido pelo dono da quitinete, que estava armado.

Mesmo tentando fugir, o assaltante levou um tiro no peito e morreu no quintal do imóvel.





A equipe de reportagem do Portal EM TEMPO esteve no local e observou que a sandália de Francineto ficou presa na grade da casa, possivelmente no momento que ele tentou sair da residência.

O dono da quitinete e a esposa dele, que também estava no local do momento do fato, ainda não foram localizados. Vizinhos não quiseram passar mais detalhes da ação, mas afirmaram que o casal morava no local há um bom tempo.

Segundo os moradores, Franciento era usuário de drogas e conhecido na área por cometer vários roubos na localidade.



O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

*Colaborou Hector Silva

