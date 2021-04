Mulher é suspeita de matar marido com facada no peito em Itacoatiara

A esposa chegou a afirmar para os vizinhos que teria esfaqueado o próprio marido | Foto: Divulgação/PC-AM

Itacoatiara - Um homem identificado como Elyvandro Pimentel, de 45 anos, foi assassinado com um golpe de faca no tórax, no Conjunto Jacarezinho, no município de Itacoatiara (distante 266 km de Manaus), na noite de sábado (17). A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações preliminares, a principal suspeita do crime é a esposa de Elyvandro, que teria pedido ajuda aos vizinhos, afirmando ter esfaqueado o marido.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Itacoatiara e o caso segue sendo investigado.

