Superlotados, bares na Lobo D’Almada são fechados pela CIF em Manaus

MANAUS - Bares na rua Lobo D’Almada e na Praça da Saudade, no Centro de Manaus, foram fechados após denúncias da população no último fim de semana. A ação foram das equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), que entre a noite da última sexta-feira (16) e a madrugada deste domingo (18), interditaram quatro estabelecimentos e encerraram a atividade de outros 11 por descumprimento do decreto governamental com medidas de prevenção à Covid-19.

Superlotação no Centro

Ao todo, 38 estabelecimentos foram vistoriados em Manaus. Na Lobo D’Almada, a estimativa da Polícia Militar é que houvesse um público de cerca de 300 pessoas no local, consumindo bebidas alcoólicas na rua. O grupo dispersou com a chegada das equipes de fiscalização.

Na Praça da Saudade, onde os bares também reuniam centenas de pessoas aglomeradas, o público dispersou com a chegada das guarnições da Polícia Militar.

Aglomerações





Na sexta-feira, quatro locais foram interditados pela CIF. No Bar do Barba, localizado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, foi constatada uma aglomeração, além do local funcionar como bar em modalidade principal, o que está proibido. Na mesma avenida, o Barém Pub também foi interditado.



Na zona norte, o Firma Gastrobar, localizado no bairro Novo Aleixo, não possuía Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de restaurante, além de estar promovendo aglomeração no ambiente. O Seven7 Laranjeiras, localizado na rua Marquês de Muritiba, bairro Flores, zona centro-sul da capital, estava promovendo aglomeração no momento em que os fiscais chegaram. O local foi interditado e autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

Outras irregularidades

Na tarde do sábado, a CIF encerrou as atividades do SS Bar, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul. O estabelecimento estava funcionando com CNAE de posto de lavagem. No Salomé, localizado no Vieiralves, os agentes identificaram que a norma de distanciamento entre as mesas e os músicos não estava sendo cumprida. O estabelecimento foi autuado pela Visa Manaus.

À noite, o Sensation Gastrobar, localizado na avenida Djalma Batista, foi notificado pelo Corpo de Bombeiros. Já a Espetaria do Confra teve as atividades encerradas por estar funcionando fora do horário permitido, sendo autuado pela Visa Manaus.

Fiscalização

Coordenada pela SSP-AM, a CIF conta com apoio das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM), Ouvidoria da SSP-AM e Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa).

