Corpo é encontrado boiando em meio ao lixo de igarapé em Manaus

Corpo foi resgatado e encaminhado ao Pelotão Fluvial | Foto: Divulgação

MANAUS - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (19), em um igarapé próximo a Ponte do Bariri, no bairro Presidente Vargas, conhecido como "Matinha", na Zona Sul de Manaus.

Confirme o subtenente C. Reis do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), as equipes foram acionadas com a informação de que haviam dois corpos na localidade, sendo um do sexo masculino e um do sexo feminino.

"Procuramos pelas imediações do igarapé do Franco, próximo ao Bariri, onde encontramos apenas um corpo. Esse cadáver do sexo masculino estava em meio ao lixo, quase que totalmente camuflado. Aparentemente o cadáver estava no local há pelo menos três dias", contou o subtenente.

Ainda conforme as informações preliminares do CBMAM, aparentemente a vítima tem entre 28 e 30 anos e estava vestindo uma camisa de cor azul e uma bermuda de cor preta. A equipe de resgate deve esperar um novo acionamento em relação ao suposto segundo corpo.

Moradores do local informaram não terem visto nada. Esse corpo que encontramos já estava no local há pelo menos três dias", contou C. Reis.

O corpo foi resgatado e encaminhado ao Pelotão Fluvial, no bairro Centro, na Zona Sul, de onde foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte só será definida após exame necroscópico.

