Operação prende policiais suspeitos de furtar drogas em Manaus

Manaus - Policiais são alvos de uma operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), nesta segunda-feira (19), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informações preliminares, pelo menos, oito mandados de prisão foram cumpridos nesta tarde.

A ação é um desdobramento de uma operação anterior envolvendo policiais civis, em que foram apreendidos quase 2 toneladas de droga, em Novo Airão .

Os policiais estão sendo encaminhados para o DRCO, na avenida Brasil, na Compensa, e devem seguir para audiência de custódia. Após estes procedimentos, por serem policiais, eles devem ser encaminhados para o Batalhão de Guardo, onde devem ficar à disposição da justiça.

Duas toneladas apreendidas

A operação 'Guilhotina', deflagrada, no último dia 12, pela equipe do DRCO e do Departamento de Polícia do Interior (DPI), resultou no cumprimento de mandado de prisão temporária em nome de dois policiais civis pelos crimes de furto, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação apreendeu 1,6 tonelada de maconha do tipo skunk, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros da capital). A droga, avaliada em R$ 6,5 milhões, foi furtada pelos policiais de uma marmoraria em Manaus.

" Sabemos que o crime independe da roupa que você usa, porém, vamos estar nas ruas trabalhando por vocês, e caso algum policial não esteja trabalhando de forma condizente com sua função, ele irá responder criminalmente. " Emília Ferrar, Delegada Geral





