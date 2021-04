PM desarticula 'boca de fumo' e prende traficantes em Manaus

Durante a abordagem, um revólver calibre 32 com duas munições foi encontrado no banco do passageiro dianteiro. | Foto: Divulgação/PMAM

MANAUS - R. S. B, de 26 anos e o cunhado dele M. H. B. C, de 19 anos, foram presos no fim da tarde de segunda-feira (19), por volta das 17h30, na avenida Sávio Belota, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Eles comandavam uma 'boca de fumo' na localidade que foi desarticulada.



Conforme a equipe da Força Tática, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor cinza, que recebeu ordem de parada.

Durante a abordagem, um revólver calibre 32 com duas munições foi encontrado no banco do passageiro dianteiro.

Os policiais questionaram o motorista R. S. B. que confessou utilizar a arma para fazer a segurança da "boca de fumo" comandada pelo cunhado dele.

Durante diligências no local M. H. B. C foi preso e com ele foram apreendidas 500 gramas de maconha do tipo skunk, 500 gramas de pasta a base de cocaína, 250 gramas de cocaína, 56 trouxinhas de oxi e pasta base, 15 trouxinhas de maconha, R$ 44 e dois aparelhos celulares.

A dupla foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

