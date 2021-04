Veja conversa entre sanfoneiro e enteada que foi estuprada em Manaus

O Em Tempo teve acesso às mensagens trocadas entre o suspeito e a vítima | Foto: Reprodução

MANAUS - Uma troca de mensagens entre o sanfoneiro Bruno do Acordeon, de 32 anos, e a ex-enteada dele, de apenas 11 aos, obtidas pelo Portal EM TEMPO, revelam como o músico controlava a garota e planejava até morar com ela. O homem foi preso na segunda-feira (19) , suspeito de ter estuprado a menina, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

O diálogo ocorreu em fevereiro deste ano, pouco mais de uma mês após a morte da companheira de Bruno e mãe da vítima, causada por Covid-19. Em um trecho da conversa, o músico faz planos para que eles morassem juntos.

Já em uma nova troca de mensagens, Bruno se mostra ciumento e controlador. Ele pergunta o motivo dela ainda estar acordada e questiona com quem a garota estaria conversando.

Ao longo do diálogo, a menina sempre se refere ao músico como um pai, e diz amá-lo. O conteúdo das conversas está em compasso com o depoimento que a irmã da vítima, uma adolescente de 13 anos, prestou à Polícia Civil. Ela relata que sabia dos abusos e tentava alertar a menina de 11 anos sobre o crime que o ex-padastro estava cometendo.

Entenda o caso

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o caso teve início no último sábado (17), quando a garota desapareceu depois que saiu da casa do pai, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.

Conforme o tio da vítima, um homem de 24 anos, a menina sempre foi muito comportada e todos estranharam o sumiço da vítima. Um dia depois, os familiares identificaram mensagens mandadas pelo ex-padrasto no celular da menina.

A princípio, a menina não foi encontrado na casa do suspeito. Posteriormente, no entanto, o músico levou a garota à residência do pai dela. Durantes as investigações, o sanfoneiro confessou o crime e contou que a mãe da vítima também sabia dos abusos e era conivente.

"A mãe da vítima conviveu por seis anos com esse suspeito. Após a morte da mulher, a vítima e a irmã dela, uma adolescente de 13 anos, ainda chegaram a morar com o padrasto por alguns dias, mas depois foram para a casa do pai. O sanfoneiro mesmo longe da criança era controlador e monitorava tudo o que ela fazia e com quem conversava", destacou a titular da Depca.

Prisão

O músico foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele deverá ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.

