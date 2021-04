Operação segue em busca de PMs envolvidos com tráfico de drogas no AM

Equipe do DRCO conseguiu identificar os demais membros do grupo criminoso | Foto: Divulgação

MANAUS - A operação que mira uma quadrilha, formada principalmente por policiais militares do Amazonas, cumpriu mandados de busca e apreensão em propriedades ligadas a integrantes do grupo, nesta terça-feira (20). Segundo as autoridades, os suspeitos teriam envolvimento com tráfico de drogas, sequestros, extorsões e roubos.

Seis agentes já foram presos e um outro PM se entregou, nesta terça-feira (20). Além deles, mais três ex-PMs seguem foragidos. Dos suspeitos presos, até o momento, dois são capitães da Polícia Militar, sendo um deles o comandante da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), área de atuação da PM no bairro Compensa, na zona Oeste. Já o outro ocupava um cargo em uma secretária de Iranduba, a 26 quilômetros de Manaus.

Esquema

Conforme as investigações que apuram o caso, o grupo extorquia e sequestrava pessoas com passagem pela polícia, especialmente por tráfico de drogas , e as ameaçavam forjar flagrantes para prendê-las novamente, caso as vítimas não repassem dinheiro.

Além disso, a quadrilha roubava drogas apreendidas, e pedia altos valores para devolvê-las aos traficantes.

Início do caso

De acordo com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a quadrilha roubou, no início de Abril, mais de uma tonelada de pasta base de cocaína, e pediu dinheiro a um traficante para devolver a mercadoria ilícita. Contudo, o esquema acabou sendo descoberto e no dia 12 de abril, dois policiais civis foram presos.

Em poucos dias, a equipe do DRCO conseguiu identificar os demais membros do grupo criminoso, que tiveram o mandado de prisão expedido pela Justiça, na segunda (19).

Prisão

Os PMs detidos seguem presos no batalhão de choque da Polícia Militar.

