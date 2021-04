Adolescente é executado na frente da família em Manaus

Caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Divulgação

Manaus - O adolescente Michael de Menezes Gama, de 17 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (20), na frente da própria família na rua Trajano de Moraes, na comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu após ele deixar o tráfico de drogas.



Conforme o tenente Eduardo Pinheiro, da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas informaram que o crime foi cometido por três homens. Um deles ficou do lado de fora vigiando enquanto dois homens invadiram a quitinete onde a família da vítima morava.

"De cara limpa, os dois homens fizeram buscas pelos dois cômodos da casa e acabaram descobrindo que o adolescente estava trancado no banheiro. A porta foi arrombada e ele foi executado com cinco tiros na frente da família. Os próprios familiares informaram que ele deixou o tráfico de drogas há uma semana e possivelmente a motivação foi alguma dívida", informou a autoridade policial.

Dos três criminosos, segundo a polícia, dois já foram identificados. Moradores relataram que sofrem ameaças devido à área ser zona de confronto entre facções criminosas.

As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) atuaram na ocorrência. O cadáver deve passar por exame necroscópico.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





