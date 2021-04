Major da PM é baleado após reagir a assalto em Manaus

Vítima foi socorrida por outro policial que dirigiu o carro dele e o encaminhou ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - O major da reserva da Polícia Militar Gilmar A. D. A, de 53 anos, foi baleado na tarde desta terça-feira (20), por volta das 16h, após reagir a um assalto na rua Cinco, na comunidade Colina do Aleixo, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no próprio veículo particular quando foi surpreendida por dois assaltantes que anunciaram o assalto armados.

O major acabou reagindo à ação criminosa e houve troca de tiros. Na ação, ele acabou baleado com dois tiros, sendo um no braço direito e um no quadril direito. O suspeito também foi baleado mas acabou fugindo.

A vítima foi socorrida por outro policial que dirigiu o carro dele e o encaminhou ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

O major está no centro cirúrgico e estava consciente ao dar entrada na unidade hospitalar. Ele não corre risco de morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.





