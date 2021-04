Homem que estuprou adolescente durante ritual é preso no AM

Suspeito atraiu a vítima prometendo realizar um trabalho para ela ter sorte na vida | Foto: Divulgação

Manacapuru - Alcimar P. D. G. C, de 36 anos, conhecido como "Paulo Macumbeiro", foi preso na tarde desta terça-feira (20), após estuprar e tirar a virgindade de uma adolescente durante um ritual religioso.

O crime ocorreu no dia 26 de março deste ano em Manacapuru (munícipio distante 68 quilômetros de Manaus) e o suspeito atraiu a vítima prometendo realizar um trabalho para ela ter sorte na vida.

Conforme a equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, a adolescente foi atraída até a casa do suspeito, onde ele consumou o estupro. Após o crime, o fato foi denunciado e por não estar em flagrante foram requisitados todos os exames periciais.

A delegada Roberta Merly, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, informou que os exames comprovaram que a adolescente havia sido estuprada e que ela era virgem antes dos abusos sexuais.

Assista ao momento da prisão de Alcimar:

| Autor:

O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi preso na casa dele na rua Josefa Menezes, no bairro Morada do Sol. No local havia duas mulheres que também iriam passar trabalhos espirituais.

O suspeito irá responder pelo crime de estupro e deve permanecer na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.





Leia Mais:





Vídeo: funcionário planeja furto de carreta e vai preso com comparsa

Major da PM é baleado após reagir a assalto em Manaus