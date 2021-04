Homem é morto por asfixia no ramal da UDV

“Sorriso”, como era conhecido no local, praticaria roubos no ramal do Ipiranga, km 03, no bairro Jorge Teixeira 4 Etapa. | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, identificado como Matheus Souza da Silva, 22 anos, foi encontrado amarrado no Ramal UDV, zona leste de Manaus. Ele morreu asfixiado

De acordo com informações do subtenente Alves Souza, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), “Sorriso”, como era conhecido no local, teria praticado roubos no ramal do Ipiranga, km 03, no bairro Jorge Teixeira 4 Etapa, o que poderia ser uma das motivações do crime.

O caso vai ser acompanhado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

