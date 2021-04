Adolescente de 15 anos é morta com três tiros em beco na Compensa

O corpo da jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Uma adolescente de 15 anos foi morta com três tiros em um beco localizado na rua Ribeiro Couto (antiga rua Natal), no bairro da Compensa II, zona Oeste de Manaus. Emily Vitória Costa de Moraes estava conversando com uma amiga quando recebeu disparos de homens desconhecidos, que a abordaram em via pública.

De acordo com policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que trabalham com a hipótese de execução, os homens conseguiram fugir sem deixar pistas. Emily não resistiu e morreu dentro do beco. A jovem que acompanhava a vítima conseguiu escapar da ação dos criminosos sem ferimentos.

Conselho de mãe

Emily Moraes seria namorada de Thiago Sales, 28 anos, há cerca de quatro meses. O rapaz foi morto no mesmo local no dia 17 de abril. A mãe da garota, que não quis ter a identidade revelada, contou que sempre alertava a filha em relação suas companhias.

“Era minha caçula e eu aconselhava ela com esse negócio de amizades que não levam a nada, só ao buraco e, agora, aconteceu isso daí”, desabafa. Ela revelou, ainda, que a filha vinha sofrendo ameaças e que a família não conhecia o passado de Thiago.

Na ocasião, Thiago Sales comemorava seu aniversário quando foi sequestrado e levado ao beco para ser executado. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e pode ter ligação com o tráfico de drogas.

O corpo da jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Bianca Ribeiro

O corpo da jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia.

