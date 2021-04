Homem é executado a tiros em estacionamento de parque aquático

A vítima sofreu vários tiros no estacionamento do local | Foto: Divulgação

Manaus - Mesmo com o feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira (21), os criminosos não deram trégua em Manaus. Um jovem, até o momento não identificado, foi morto na frente da família, no parque aquático “Hope Bay”, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

A vítima recebeu vários tiros no estacionamento do local, após ter passado a tarde de feriado com a esposa e o filho de três anos. De acordo com informações, um carro de cor branca aguardava o homem do lado de fora. Ao perceberem sua aproximação, os ocupantes do veículo efetuaram diversos disparos contra ele. A placa do veículo não foi identificada. Esposa e filho da vítima presenciaram a cena.

Frequentadores do parque socorreram a família do homem e ligaram para a polícia. O caso vai ser acompanhado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros.





Leia mais:

Cantora sertaneja é assassinada pelo namorado em Minas Gerais

Homem é morto por asfixia no ramal da UDV



Adolescente de 17 anos é morta com três tiros em beco na Compensa