Rocam captura foragido é preso com arsenal no Nova Cidade

Foram encontradas três armas de fogo | Foto: Divulgação

MANAUS - Um foragido da Justiça de 45 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (22), por volta de 1h, na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Segundo as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo em atitude suspeita na via pública.

Durante revista foram encontradas três armas de fogo no carro e constatado que o suspeito estava foragido da Justiça. O suspeito foi questionado sobre a procedência das armas, e relatou que estava realizando o transporte de armas para uma invasão nas proximidades.

Os policiais realizaram diligências e localizaram mais seis armas. Ao todo foram apreendidos, uma pistola calibre 9 milímetros com cinco munições, uma pistola calibre 40 com quatro munições, uma pistola calibre 380 com cinco munições, e mais pistola do mesmo calibre com numerações suprimidas e dez munições, uma pistola calibre 7.65 milímetros, um rifle calibre 44 com duas munições é uma arma de fabricação caseira.

O suspeito que já responde por crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

