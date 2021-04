Ajudante de caminhão é executado em área vermelha no Tancredo Neves

Reportagem esteve na rua onde ocorreu o crime | Foto: Cesar Gomes / EM TEMPO

MANAUS - O ajudante de caminhão Márcio de Souza Queiroz, de 38 anos, foi executado na noite desta quarta-feira (21), na rua Iemanjá, do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do subtenente P. Júnior da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram acionados com a informação que um homem havia sido baleado, no entanto, ao chegarem na localidade, a vítima já tinha sido socorrida pela própria população e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, naquela mesma zona.

"Poucos minutos depois, o homem acabou morrendo no hospital. Realizamos uma averiguação no local do crime e ninguém soube dar detalhes. As testemunhas só souberam dizer que foram criminosos em uma motocicleta, mas a placa e a cor não foi identificada. O local do crime é considerado uma área vermelha devido a atuação do tráfico de drogas. O que impera é a lei do silêncio entre os moradores", explicou o subtenente.

A reportagem esteve na rua onde ocorreu o crime, mas moradores relataram não saberem de nada e mantiveram o silêncio.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

