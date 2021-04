Vídeo: Homem invade igreja durante tentativa de furto no Nova Cidade

De acordo com o filho do pastor do local, suspeito pulou a grade da igreja e tentou arrombar uma das portas, mas não conseguiu completar a ação | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem até o momento não identificado tentou furtar na madrugada de quinta-feira (22), por volta de meia-noite, uma igreja evangélica situada na rua Mikonos, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.



De acordo com o filho do pastor do local, Keverton Silva, o suspeito pulou a grade da igreja e tentou arrombar uma das portas, mas não conseguiu completar a ação.

"Mesmo sem conseguir arrombar a porta, esse suspeito ainda quebrou os sensores dos alarmes e depois foi embora. Não é a primeira vez que moradores da vizinhança relatam a ação desse mesmo homem", relatou.

Quem tiver informações sobre a identificação e paradeiro do suspeito pode entrar em contato com os números: 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O caso será investigado pela Polícia Civil.





Veja o vídeo:

