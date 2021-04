Após 13 anos, homem é preso após abusar de ex-enteada, em Manaus

Na época em que os crimes sexuais foram cometidos, o abusador e a vítima moravam na mesma casa | Foto: Reprodução/Internet

MANAUS - Um homem de 34 anos foi preso, nesta quinta-feira (22), após ser condenado por abusar sexualmente de sua ex-enteada, em 2008, quando ela tinha apenas 11 anos. Ele foi preso no conjunto Vieiralves, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na época em que os crimes sexuais foram cometidos, o abusador e a vítima moravam na mesma casa. Ele aproveitava os momentos em que ficava a sós com a garota para abusá-la.

“As investigações em torno do caso iniciaram quando a menina contou ao pai que estava sendo abusada pelo padrasto. Foi, então, que a denúncia foi formalizada e as apurações confirmaram os atos criminosos. Entretanto, somente neste ano, é que a Justiça condenou esse homem”, explicou o delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP.

Segundo as autoridades, o rapaz foi preso no momento em que trabalhava e não resistiu à abordagem da polícia. Ele foi condenado a dez anos e seis meses de reclusão em regime fechado, pelo crime de atentado violento ao pudor com presunção de violência e será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

Abusador foi condenado por antiga legislação

Conforme o delegado Arruda, o fato do crime ter sido cometido em 2008, portanto, antes da criação da lei 12015 de 2009, que ampliou o conceito de estupro e endureceu a punição, o homem de 34 anos ainda recebeu a condenação baseada na antiga legislação, enquadrado pelo crime de atentado violento ao pudor com presunção de violência.

