Polícia Militar apreende arsenal e registra 37 prisões em Manaus

Manaus (AM) - Trinta e sete pessoas foram presas e nove adolescentes foram apreendidos durante patrulhamentos realizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre terça-feira (20/04) e a madrugada de hoje (22/04).

Nas ações também foram tirados de circulação 562 porções de drogas, 14 armas de fogo, 36 munições de diferentes calibres, além da quantia de R$ 2,3 mil em espécie.

As prisões e apreensões foram efetuadas por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e violência doméstica.

Quatorze veículos com restrição de roubo ou furto foram localizados pelas guarnições.

Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam um arsenal no bairro Lago Azul, zona norte da capital. Foram encontradas pelos policiais nove armas de fogo e 31 munições em posse de Alciney Amorim dos Santos, que já possuía um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi apresentado, junto com o material apreendido, no 6º DIP.

Três adolescentes, com idades de 16 e 17 anos, foram apreendidos por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. Em posse dos infratores, a guarnição encontrou 58 porções de oxi e cocaína.

O trio foi conduzido até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Duas mulheres, de 50 e 23 anos, foram presas, e uma adolescente de 16 anos foi apreendida durante o patrulhamento de uma guarnição da 23ª Cicom no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da capital.

Mais de R$ 1,2 mil em espécie e oito porções de maconha foram apreendidas com as suspeitas. O 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) registrou o flagrante.

O trio foi conduzido até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) | Foto: Divulgação/PMAM

Veículos recuperados

Motocicletas

· Honda Bros, cor verde, placa OAJ-9B84

· Honda Bros, cor preta, placa NOX-3834

· Dajiang, cor vermelha, placa placa PHK-5834

· Honda POP, cor preta, placa PHO-9594

· Honda Fan, cor vermelha, placa QZK-7D98

· Honda Start, cor vermelha, placa QZB-3H99

· Honda, cor vermelha, placa PHI-8959

· Honda Titan, cor vermelha, placa QZC-4F53

· Honda Fan, cor vermelha, placa PHI-8959

Carros

· Celta, cor preta, placa PHB-1C59

· Gol, cor prata, placa JWW-5010

· Fiat Siena, cor cinza, placa IOG-9390

· Prisma, cor prata, placa NDP-9H37

· Nissan, cor cinza, placa PHH-5412

*Com informações da assessoria

