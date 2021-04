Integrantes de facção são presos com 14 armas e droga em Manaus

| Foto:

Manaus - Três integrantes de uma facção criminosa que atua em Manaus foram presos na noite desta quinta-feira (22), durante uma operação deflagrada na avenida Buriti, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Um deles foi identificado como "Churuca do Japiim" que atua no tráfico de drogas da área. Eles estavam com 14 armas, drogas e dinheiro.



Conforme o Secretário de Segurança Pública Louismar Bonates, a ação iniciou após denúncia anônima. "Churuca do Japiim", é responsável pelas invasões que estão iniciando na Zona Norte de Manaus.

"Como estamos apreendendo muitas armas e drogas, esses traficantes estão migrando para invasões. O trabalho da Rocam foi excepcional, com 14 armas apreendidas, 700 gramas de oxi e três presos. Esse indivíduo já responde por homicídio, era foragido da Justiça e é mais um elemento retirado das ruas para dar segurança à população", declarou o secretário.

O tenente Johnes Fernandes explicou que vários indivíduos estavam reunidos no momento em que as equipes chegaram na localidade. Alguns deles conseguiram fugir, porém três foram alcançados e o material foi apreendido.

“Todo os três têm passagem pela polícia. Um deles está com tornozeleira eletrônica e o outro rompeu o equipamento. Dois respondem por homicídio e um tem três passagens por tráfico", destacou.

Os suspeitos relataram que o armamento servia como defesa contra ataques criminosos. Além de armas e drogas, também foram apreendidos R$ 1600 e aparelhos celulares.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.





