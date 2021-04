Corpo de homem amordaçado e com marcas de tortura é achado em Manaus

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Divulgação

MANAUS - O corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23), às margens da avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi torturada e executada no local.

Conforme informações do subtenente Carlos Assunção da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe policial foi acionada por volta das 6h com a informação de que havia um cadáver no local.

"Chegamos aqui e confirmamos a veracidade da denúncia. A vítima estava amordaçada, caracterizando tortura. Ainda na noite de quinta-feira, o vigilante de uma empresa situada nas proximidades relatou ter ouvido disparos. No entanto, ele não acionou nenhum órgão competente e esperou amanhecer para checar se havia algo pelas redondezas. Foi quando ele encontrou o cadáver", explicou o subtenente.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica estiveram no local e constataram que o homem foi morto com três tiros na cabeça e um nas costas.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

