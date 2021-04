Manifestante denuncia agressão da PM em ato contra Bolsonaro

A manifestante registrou BO no 10º DIP | Foto: Reprodução

MANAUS - A professora Beatriz Carvalho registrou um boletim de ocorrência (B.O) contra o policial militar que a agrediu, enquanto ela participava de uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira (23), durante a inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques , na Zona Centro-Oeste da capital.

Ao EM TEMPO , a professora, que leciona história na rede estadual, relatou que formalizou a queixa no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e planejou ir à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública denunciar o caso. A agressão ocorreu no momento em que Beatriz participava de um ato contra o título de cidadão amazonense concedido a Bolsonaro por deputados estaduais do Amazonas.

"Ele [o PM] me empurrou e eu acabei caindo e ficando com ferimentos na mão e no braço. Infelizmente foi um episódio que não deveria ocorrer, mas espero que esse policial seja identificado e legalmente punido", afirmou a professora.

Um vídeo, gravado por outros integrantes do grupo que realizava o protesto , mostra o momento em que a educadora aparece segurando uma parte do cartaz, na tentativa de exibi-lo, mas é empurrada por um PM e acaba caindo no chão.

Confira o vídeo:

| Autor: Reprodução

O que diz a PM-AM



O EM TEMPO solicitou nota sobre o caso à Polícia Militar, mas ainda não obteve retorno.

Leia mais

‘Imaginem a pandemia com Haddad presidente’, ataca Bolsonaro em Manaus

Vídeo: manifestante contra Bolsonaro é agredida por policial em Manaus