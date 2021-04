Duas toneladas de drogas são incineradas em Manaus

Sistema de Segurança incinera 2 toneladas de drogas em Manaus | Foto: Carlos Soares/SSP-AM e Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus (AM) - Duas toneladas de drogas foram incineradas na manhã desta sexta-feira (23/04), em Manaus pela Secretaria de Segurança Pública. O entorpecente é resultado de apreensões realizadas durante operações policiais deflagradas no estado, desde o ano passado. A destruição das drogas ocorreu em uma empresa localizada na rua Guiana Francesa, bairro Distrito Industrial II, zona leste da cidade.

De acordo com a assessoria, é a primeira incineração de grande porte realizada pelo sistema de segurança em 2021. Todo o material entorpecente que será incinerado é fruto de apreensões realizadas durante as operações da SSP, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, ressaltou que, além do combate às drogas, as polícias têm reforçado a atuação para desarmar o crime | Foto: Carlos Soares/SSP-AM e Erlon Rodrigues/PC-AM





Secretário de Segurança Pública

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, disse que o material incinerado é resultado de um trabalho eficaz das equipes policiais com a ajuda da população, que vem denunciando frequentemente por meio de canais oficiais, como o 181, o disque-denúncia da SSP-AM. “Já estamos com o recorde de quase 11 toneladas nesses poucos meses. O governador Wilson Lima determinou reforço neste trabalho de combate ao tráfico, nos dando todo apoio. Nós também contamos com o apoio da população, que tem colaborado com o trabalho das equipes de investigação”, salientou o secretário.

Forças da Segurança

Desde o início do ano, as forças de segurança já conseguiram apreender 10,7 toneladas de drogas. A maior parte dessas apreensões foi efetuada pela Base Arpão, totalizando 3,2 toneladas.

De acordo com a delegada-geral Emília Ferraz, o trabalho em conjunto é muito criterioso, feito com apoio constante das duas forças. “A Base Arpão realiza um trabalho de monitoramento e inteligência. Eles nos dão respaldo sobre a localização da droga, a quantidade e os barcos que estão transportando. Nós estamos observando todas as rotas, quem entra e quem sai, por isso esses recordes absolutos”, disse a delegada.

Comandante da PM

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, ressaltou que, além do combate às drogas, as polícias têm reforçado a atuação para desarmar o crime, e disse que, neste ano, mais de 500 armas já foram apreendidas pela PM. “Trabalhamos para a população de forma que as pessoas possam ir e vir e que o criminoso vá para a cadeia. Ontem (22/04), nós tivemos uma ação muito exitosa da Rocam, na qual nós apreendemos 14 armas de fogo e nós retiramos três elementos líderes de facção criminosa”, disse o comandante.

O material entorpecente queimado nesta sexta-feira está avaliado em mais de R$ 10 milhões. A última incineração aconteceu em setembro do ano passado, quando foram destruídas mais de uma tonelada de entorpecentes. As incinerações só ocorrem após decisão judicial.

*Em Tempo com informações da assessoria

