Catador é assassinado e tem corpo jogado em área de mata na Zona Oeste

Manaus - O catador de ferro Rafael Diniz Ribeiro, de 30 anos, foi assassinado a tiros e teve o corpo jogado em uma área de mata na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste de Manaus. O cadáver foi encontrado na tarde desta sexta-feira (23).



De acordo com a sogra dele, Rafael saiu da casa onde mora naquela comunidade, na quinta-feira (22), por volta de meio dia, e avisou que iria trabalhar. Ao final do dia ele não retornou e os familiares sentiram a falta dele.

"A minha filha sonhou durante a madrugada que ele estava amarrado em uma área de mata. Logo pela manhã, ela saiu acompanhada de conhecidos em busca dele e testemunhas relataram terem visto o homem entrando na área de mata”.

Após buscas, o corpo foi encontrado e os policiais da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atenderem a ocorrência.

A sogra da vítima relatou ainda que ele já tem passagens criminais e já havia sido monitorado por tornozeleira eletrônica, porém havia rompido o equipamento.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica estiveram no local do encontro de cadáver para avaliar a cena do crime. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A motivação e circunstâncias do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).





