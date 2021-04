Imagens fortes: assassino arranca vísceras da vítima com as mãos no AM

Vídeo mostra imagens perturbadoras que sucederam o assassinato | Foto: Reprodução/Internet

MANAUS - Um vídeo divulgado, nesta sexta-feira (23), mostra imagens assustadoras do momento em que Luiz Henrique Alencar dos Santos, de 21 anos, arranca as vísceras do entregador de delivery Everson Ferreira Duarte, de 28 anos , com as próprias mãos. O jovem já foi preso pela Polícia Civil nesta manhã.

Nas imagens, gravadas pelo próprio criminoso, a vítima aparece deitada no chão, com um corte profundo na barriga, e completamente cercado por sangue. As cenas ficam ainda mais perturbadoras quando Luiz Henrique introduz a mão na barriga da vítima, enquanto ri e diz uma série de frases desconexas.

"É uma simples realidade. Esse daqui foi o Everson, não tem? Morava na esquina onde era o nosso corre. Ele falou que entreguei a boca, se f**** hoje (...)", diz o jovem em meio às risadas.

No momento em que aparece com as entranhas do entregador de delivery na mão, Luiz Henrique dispara:

"Olha aqui a alma dele, a alma dele deve estar no inferno uma hora dessas, não tem? Tô nem aí, já morreu mesmo, olha aqui o sangue dele na minha mão", finaliza o criminoso.

De acordo com as autoridades, o crime ocorreu no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.



Entenda o caso

Conforme o delegado Torquato Mozer do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), durante as invetigações foram localizadas roupas da vítima dentro de um bueiro junto à uma faca. Os policiais encontraram Luiz pelas proximidades do local do crime com marcas de sangue pelas roupas e cortes recentes.

"Havia grande indício desse suspeito estar envolvido em algo de errado. O crime foi horas antes. Na abordagem, Luiz admitiu a autoria do crime e disse que cometeu o crime sozinho. Nós não acreditamos que ele tenha cometido o delito sozinho pela cena do crime. O autor diz que a motivação do crime foi drogas e bebidas, pois a vítima chamava Luiz de "X9" da área"

O delegado Charles Araújo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que também participou da ação, destacou que as diligências do crime ainda irão prosseguir para detalhar mais circunstâncias do crime, no entanto já é possível confirmar que a morte tem relação com o tráfico de drogas.

"A investigação irá prosseguir aqui pelo 30° DIP e até a conclusão do Inquérito Policial. Quem tiver mais informações pode entrar em contato com a Polícia por meio do número 181 e colaborar", destacou o titular da DEHS.

Luiz será autuado em flagrante por homicídio e deve passar por audiência de custódia. Em um vídeo divulgado em redes sociais, ele confessou o crime e ainda relatou que a vítima "tirava onda" com ele por intitulá-lo de "X9".

