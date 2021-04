Empresário de 56 anos é denunciado por 'namorar' adolescente de 13

Adolescente e a mãe foram ouvidas naDelegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) | Foto: Divulgação

Manaus - Um empresário do ramo de brinquedos de 56 anos foi denunciado nesta sexta-feira (23) na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), por manter um "relacionamento amoroso" com uma adolescente de 13 anos. A relação era consentida pela mãe desde novembro do ano passado.



De acordo com a conselheira tutelar da Zona Leste, Iolene Oliveira, o homem foi denunciado por uma pessoa anônima que ligou ao número 100 dos Direitos Humanos.

"A mãe da menina confirmou que era consciente do namoro que iniciou ainda quando a menina tinha 12 anos. O suspeito oferecia dinheiro, brinquedos, trabalho e ainda dava bebidas alcoólicas a menina. O suspeito era amigo da família há pelo menos oito anos. A menina afirmou que os dois mantiveram relações", explicou a conselheira.

A adolescente e a mãe foram ouvidas na Depca. A polícia requisitou exames periciais que foram realizados na noite desta sexta-feira (23), na sede do Instituto Médico Legal (IML). A menina deve ser acolhida em um abrigo até ser entregue a algum familiar.



O caso será investigado e o suspeito deve responder por estupro de vulnerável.





Confira a live com a conselheira da Depca:





Leia Mais:







Em Manaus, dupla é presa por desviar asfalto da prefeitura

Imagens fortes: assassino arranca vísceras da vítima com as mãos no AM