PM detém jovem que guardava arma de fogo para suposto traficante

Nas buscas, os policiais encontraram uma mochila contendo entorpecentes, uma balança de precisão e uma arma de fogo. | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram, na madrugada deste domingo (25), dois jovens de 21 e 24 anos, em posse de materiais entorpecentes e armas de fogo. As detenções ocorreram no Residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, e no bairro Cidade de Deus, ambos na zona Norte da capital.



Conforme relato policial, a equipe na viatura Rocam 9341 recebeu denúncia informando que um morador do Viver Melhor estaria guardando drogas e arma de fogo, em sua residência, para um suposto traficante daquela área. No endereço indicado na denúncia, após ter a entrada autorizada pelo pai do suspeito, os policiais realizaram buscas e encontraram uma mochila contendo entorpecentes, uma balança de precisão e uma arma de fogo.

Questionado sobre a procedência do material ilícito, o suspeito informou estar guardando para seu 'patrão', que por sua vez estaria em um motel no Cidade de Deus. A guarnição se dirigiu ao local indicado, onde foi encontrado o outro envolvido em posse de uma arma de fogo e entorpecentes.

Ao todo, os policiais apreenderam na ação dois revólveres Taurus, calibre 38, com numerações aparentes; sete munições intactas calibre 38; três porções médias de substância análoga à cocaína; sete porções médias e sete trouxinhas de substância com aparência de oxi; uma trouxinha de maconha; uma balança de precisão; e R$ 146 em espécie.

Os dois jovens receberam voz de prisão e, com a materialidade, foram conduzidos para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi identificado que um deles já possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

