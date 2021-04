Por pouco: PM livra homem de linchamento após suspeita de roubo

A equipe fazia patrulhamento de segurança na rua Santo Antônio, no Coroado, quando observou a aglomeração de pessoas em volta do suspeito. | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, neste sábado (24), um homem de idade não revelada, apontado como autor de roubo ocorrido no bairro Coroado, zona Leste de Manaus. Na ação, que se deu por volta das 23h10, os militares resgataram o suspeito de populares que ameaçavam agredi-lo após o delito.



A equipe fazia patrulhamento de segurança na rua Santo Antônio, no Coroado, quando observou a aglomeração de pessoas em volta do suspeito. Os policiais dispersaram a multidão e abordaram o indivíduo, apontado como autor do roubo de uma bolsa feminina que continha um celular, um cordão dourado e objetos pessoais, que ele ainda tentou esconder.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, deve informar imediatamente através do disque-denúncia 181 ou pelo 190.





