Homem tenta se esconder da morte, mas é executado a tiros, no AM

Manaus - Um ajudante de obras de 43 anos foi brutalmente assassinado no bairro Tarumã neste sábado (25). De acordo com testemunhas, ele levou vários tiros na cabeça após tentar fugir de dois suspeitos armados e entrar em um mercado.

A vítima, identificada como Paulo César da Cruz Freitas, de 43 anos, foi vista correndo na rua do Comércio por volta de 23h deste sábado desde o início da rua, fugindo de dois homens que o perseguiam em uma motocicleta.

Segundo informações repassadas por policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), colhidas com populares que estavam no local do crime, ao ver a porta de um comércio aberto, Paulo César tentou se esconder, mas os suspeitos invadiram o local e efetuaram diversos disparos contra ele. A maior parte atingiu a região da cabeça. A vítima faleceu ainda no local.

Familiares ouvidos pela polícia não souberam informar se ele estava sendo ameaçado por alguma razão, além de não suspeitarem sobre a possível motivação do crime.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde, após os devidos procedimentos, foi detectada a causa da morte. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o crime.

