Adolescente é morta pelo companheiro com um tiro na cabeça

Casal vivia em uma casa no terreno da mãe de Willian. Ele segue foragido | Foto: Divulgação

MANAUS - Um estudo da Rede de Observatório da Segurança mostra que no Brasil cinco mulheres são vítimas de feminicídio por dia. Nem mesmo a presença dos filhos no cômodo ao lado impede que homens matem suas companheiras. Foi o caso de uma vida que se foi em Manaus. Uma jovem cheia de sonhos, que foi mãe pela primeira vez há um mês.

A adolescente Safira Ferreira da Silva, 16 anos, foi morta pelo seu companheiro, o autônomo William Vitor de Souza Silva na casa do casal, localizado na rua Coreau, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. A vítima foi vítima de um disparo de arma de fogo na cabeça, efetuada pelo companheiro após uma briga entre eles.

O crime aconteceu na noite da terça-feira (1), mas a vítima só veio a falecer no fim da tarde dessa quarta-feira (2), no hospital João Lúcio, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, onde passou por uma cirurgia delicada na cabeça.

Segundo a mãe da vítima, Sara Regina Souza Ferreira, sua filha estava há menos de um ano com suspeito e ela não tinha conhecimento de brigas do casal.

" O que eu sabia é que eles se davam bem. Ela foi morar com ele quando estava grávida de três meses. O filho não era dele, mas foi registrado com o seu nome, como pai. Ele tirou a vida da minha filha com uma arma que ele mantinha em casa. Ela era cheia de sonhos e estava estudando o ensino médio " Regina Ferreira, Mãe da vítima





Sara Regina conta também que ela está em busca do neto dela, que está com a mãe de Willian. “Eu fui junto com a polícia na casa onde minha filha morava. Lá, eles viviam no mesmo terreno que os pais do Willian. A mãe dele ainda chegou a me informar por telefone que o filho dela atirou na minha filha, mas quando chegamos na casa, ela já tinha sumido com o meu neto”.

A delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), atendeu a ocorrência. Segundo ela, a mãe esteve na terça feira na delegacia, quando foi registrado um boletim de ocorrência.





" Ela esteve na delegacia e nós prestamos todo o apoio. A DECCM começou a atender o caso, mas agora com o falecimento da vítima o caso vai para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) " Débora Mafra, Delegada titular da DECCM





