Em Manaus, moto pega fogo após motociclista perder o controle

MANAUS - Acidentes de trânsito ocorrem todos os dias. Alguns de natureza leve, outros mais graves, mas quando um automóvel fica em chamas, isso chama a atenção de muitas pessoas que passam pelo local.



Um homem com o nome ainda não identificado perdeu o controle da sua motocicleta e caiu na noite desta quarta-feira (2), na avenida Grande Circular, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Minutos depois do acidente o automóvel ficou em chamas.

De acordo com testemunhas que estiveram no local, o condutor perdeu o controle do seu veículo, caiu na rua e no momento em que a moto deslizou sobre o asfalto acabou pegando fogo e explodindo poucos minutos depois do acidente.

Motociclista teve apensas ferimentos leves | Foto: Divulgação

O irmão da vítima esteve no local e o levou rapidamente para o hospital para tomar os devidos cuidados de saúde. Os registros feitos por testemunhas mostram que o motociclista teve apenas ferimentos leves. A moto da vítima sofreu perda total.





O Em Tempo tentou entrou em contato com o 9º, 14º e 30º Distrito Integrado de Polícia que atende o bairro, mas nenhum policial que nos atendeu soube informar sobre os fatos narrados. Entramos em contato com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e por meio da assessoria eles informaram que o acidente não foi registrado.





