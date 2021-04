Operação da PM termina com suspeito morto em confronto no Petrópolis

Ao longo da operação, os policiais foram recebidos a tiros em um dos becos | Foto: Divulgação

MANAUS - Um suspeito ainda não identificado morreu, na manhã desta segunda-feira (26), após trocar tiros com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante uma operação policial nos becos Amazonas, Mossoró e Raquel de Souza, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

Um outro indivíduo também foi baleado. A operação resultou em prisão e apreensão de arma e drogas.

Conforme os policiais da Rocam, a operação iniciou após várias denúncias anônimas de moradores informando que estavam sendo ameaçados. Além do efetivo de 50 policiais militares, houve apoio do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRAER).

Ao longo da operação, os policiais foram recebidos a tiros em um dos becos, ocasião em que dois homens foram baleados. Um deles foi socorrido ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

O outro foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde permanece internado.

Prisão

Durante as ações, Jeferson Oliveira Mendes, de 20 anos, foi preso em uma casa da localidade com uma espingarda do tipo carabina calibre 32, munições, porções de cocaína e oxi, além de balanças de precisão e rádio comunicador.

Os becos incluídos na operação apresentam frequentes registros de confronto entre facções criminosas e atuação do tráfico de drogas.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

