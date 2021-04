Estrangeiros são presos por roubo à mão armada no interior do AM

| Foto: Divulgação

Tonantins (AM) - Três homens, sendo um peruano, um colombiano, e um brasileiro foram presos no domingo (25), após cometerem roubo à mão armada no município de Tonantins (distante 868 quilômetros de Manaus).

Conforme a Polícia Militar, na madrugada daquele dia, três homens armados e encapuzados invadiram o sítio de um homem de 59 anos. Os criminosos chegaram ao local em uma embarcação.

A vítima foi rendida e amarrada pelos suspeitos. Durante a ação criminosa, foram levados um motor de popa, uma espingarda, uma televisão de 32 polegadas e outros objetos de valor.





O crime foi denunciado e, após patrulhamento fluvial, foi encontrado um acampamento improvisado próximo a uma ilha.

O trio foi preso. Com eles, a polícia encontrou R$ 500, além de dois aparelhos celulares.

O peruano Dilser S. F, de 25 anos, o colombiano Jesus A. G. A., de 26 anos e o brasileiro Valderley D. D. C., de 38 anos, foram levados para a 54 Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

